Gemini kameralı sohbet özelliği tüm Android telefonlara geldi

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Ay başında tanıtılan Gemini Live özelliği, kullanıcıların kamera erişimi ve ekran paylaşımı aracılığıyla yapay zeka asistanıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyordu.

İlk etapta sadece Pixel 9 ve Galaxy S25 gibi amiral gemisi cihazlarla sınırlı olan bu özellik, aynı zamanda Gemini Advanced aboneliği gerektiriyordu.

Ancak Google, kullanıcılardan gelen olumlu geri bildirimler doğrultusunda bu kararını değiştirerek, Gemini Live'ı çok daha geniş bir kitleye ulaştırma kararı aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA KULLANIMA SUNULUYOR

Google'ın yaptığı açıklamaya göre, bu önemli güncelleme kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Güncelleme geldiğinde, Gemini uygulamasını açıp Gemini Live simgesine dokunarak kamera veya ekran paylaşımı seçeneklerinden birini seçerek özelliği kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

Artık Gemini ile bulunduğunuz ortamdan gerçek zamanlı olarak sohbet edebilirsiniz. Yapay zeka asistanı, kameranızın veya ekranınızın gördüğü her şeye anında tepki verecek.

İster bir ürün, ister bir belge, hatta bir uygulama olsun, Gemini'ye gösterdiğiniz her şey hakkında soru sorabilirsiniz.

Üstelik bu etkileşimler oldukça doğal bir akışa sahip olacak. İstediğiniz zaman Gemini'nin sözünü kesebilir veya merak ettiğiniz konular hakkında ek sorular sorabilirsiniz.