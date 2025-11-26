Gemini'ye bu komutu yazın, yemek işinizi kolaylaştırın...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zekaya doğru komutları vermek, maksimum verimi almak için önemli.

Bu noktada, Google Gemini için bir paylaşım geldi.

Özellikle sunmaya başladığı yemek tarifi üretme yeteneği, teknoloji severlerin gündeminde.

Doğru komutlarla yönlendirildiğinde Gemini, yalnızca malzeme listesi vermekle kalmıyor; hazırlık aşamasından pişirme tekniklerine kadar detaylı açıklamalar yaparak adeta bir dijital tarif defterine dönüşüyor.

Bu özellik, hem mutfakta pratik çözümler arayanlara hem de yeni yemekler keşfetmek isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.

BU KOMUTU VERİN

Gemini'dan yemek tarifi alırken görselli anlatmasını iste.

Yapman gereken:

"görüntü" seçeneğini seç.

Şu prompt'u yaz. "....... yapacağım. Bana tarifi adım adım görselle anlat."