Türk pilotları milli kokpitlerde yetişecek

Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda geliştirilen yerli hava platformları ve gelişmiş simülatör sistemleri, Türk Hava Kuvvetleri için kapsamlı bir dönüşümün kapısını aralıyor.

Yeni dönemde pilot eğitiminden operasyonel görevlere kadar uzanan süreçte milli uçaklar ve yerli yazılımlar kullanılacak.

Böylece geçmişte yurt dışından temin edilen uçak ve eğitim sistemlerine dayalı model yerini tamamen yerli bir ekosisteme bırakacak.

EĞİTİM ZİNCİRİ TAMAMEN YERLİ OLACAK

Türk pilotlarının yetişme sürecinde yıllarca kullanılan platformlar arasında KT-1T, Northrop T-38 Talon ve F-16 Fighting Falcon bulunuyordu. Bu uçakların eğitim simülatörleri ise Türkiye’de geliştirilmiş olsa da platformların kendisi dış kaynaklıydı.

Yeni dönemde temel uçuş eğitiminde HÜRKUŞ, jet eğitiminde ise HÜRJET görev alacak. Bu uçaklarda yetişen pilotların nihai hedefi ise Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı TAI KAAN olacak.

SİMÜLATÖRLER GERÇEĞE EN YAKIN UÇUŞU SUNACAK

Eğitim sisteminin önemli bir parçasını ise yüksek teknolojili simülatörler oluşturuyor. HAVELSAN, Türkiye’de geliştirilen hava platformları için yüksek sadakatli uçuş simülatörleri üretmeye devam ediyor.

Bu simülatörler sayesinde pilot adayları, gerçek uçuşa çıkmadan önce uçağın tüm uçuş karakteristiklerini, acil durum prosedürlerini ve muharebe senaryolarını birebir gerçek koşullara yakın bir ortamda deneyimleyebilecek.

Simülatörlerin geliştirilmesinde ise uçakların üreticisi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile yakın iş birliği yürütülüyor.

AMBARGO RİSKLERİ ORTADAN KALKACAK

Hava araçları ve eğitim yazılımlarının yerli olması, savunma sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli platformlar sayesinde ambargo veya kısıtlamalardan kaynaklanabilecek risklerin önüne geçilmesi, eğitim verilerinin güvenliğinin sağlanması ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

TÜRK HAVACILIĞINDA YENİ SAYFA

Savunma sanayisinde geliştirilen yerli uçak ve simülatör projeleriyle Türkiye’nin havacılık eğitim zinciri ilk kez tamamen milli sistemlere dayanacak. Bu dönüşümle birlikte Türk pilotlarının, eğitimden operasyonel görevlere kadar tüm kariyerlerini yerli platformlarda sürdürmesi planlanıyor.