Bayraktar KIZILELMA, LGK-82 ve TEBER-82 ile vurdu

İstanbul merkezli Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla yapılan atış testlerinde hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Testler, uçağın sahadaki etkinliğini ve yerli mühimmatlarla uyumunu gözler önüne serdi.

YERLİ MÜHİMMATLARLA TEST EDİLDİ

Testlerde kullanılan LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatları, Roketsan ve Aselsan tarafından milli imkanlarla geliştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, atış testlerinin “tam isabet”le tamamlandığını duyurdu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaştığı mesajda, “Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet! Savunma sanayimizin güçlü iş birliği sayesinde, harp sahasında oyun değiştirici kabiliyetleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu testler, KIZILELMA’nın modern savaş sahasında etkinliğini artıran kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.