General Motors ve Samsung ABD'de yeni tesis açıyor General Motors ve Samsung SDI, ABD’de 3 milyar dolarlık yatırımla yeni bir tesis açacaklarını duyurdu.

ensonhaber.com

General Motors ve Samsung SDI, salı günü yaptıkları açıklamada, ABD'de 2026 yılına kadar faaliyete geçmesi hedeflenen yeni bir batarya hücresi üretim tesisi kurmak için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladıklarını paylaştı.

Yıllık 30 GWh’lik üretim kapasitesine sahip olması beklenen tesisin zamanla üretim kapasitesi de artacak.

Tam kapasite çalıştığında 160 GWh’lik üretim kapasitesine sahip olacak olan tesiste silindirik pil hücreleri üretilecek.

Binlerce kişiye istihdam

Yeni GM-Samsung SDI tesisinin Michigan'daki batarya tesisinden daha pahalıya mal olması bekleniyor, ancak tesisin yeri hemen açıklanmayacak. Bununla birlikte inşaat ve operasyonlarda yeni istihdam sayısının binlerle ifade edilmesi bekleniyor.

GM başkan yardımcısı Doug Parks'a göre yeni ortaklık, GM için yeni rekabet avantajları yaratmak üzere her iki şirketin sermaye ve teknolojisinden yararlanacak.