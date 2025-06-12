Giyilebilir cihaz pazarında zirvedeki markalar belli oldu

Haber Merkezi

IDC China'nın yayınladığı yeni rapor, küresel giyilebilir cihaz pazarındaki dengelerin değiştiğini ortaya koydu.

2025 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) Huawei, 10 milyon adetlik sevkiyat ve yüzde 21,9'luk pazar payı ile pazarın yeni lideri oldu.

KÜRESEL PAZARDA SIRALAMA DEĞİŞTİ

Listenin ikinci sırasında 8,7 milyon sevkiyat ve yüzde 19 pazar payı ile bir diğer Çinli teknoloji devi Xiaomi yer aldı.

Apple ise 7 milyon sevkiyat ve yüzde 15,5 pazar payıyla ancak üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

Listenin dördüncü sırasında 3,4 milyon sevkiyatla Samsung bulunurken, ilk beşte yer alan tek Batılı şirket olan Garmin ise 2,1 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.

Samsung, ilk beşte yıllık bazda satışları düşen tek şirket olmasıyla dikkat çekti.

PAZARDAKİ BÜYÜME VE ÇİN'İN ETKİSİ

Toplam giyilebilir cihaz pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 10,5 büyüyerek toplam 45,6 milyon adede ulaştı. Bu büyümenin arkasındaki en büyük itici güç ise Çin pazarı oldu.

Tek başına Çin pazarı, yıllık yüzde 37,6 büyüyerek toplam sevkiyatların 17,62 milyonunu oluşturdu.

Rapora göre, Çin hükümetinin ulusal sübvansiyon planları bu büyük büyümeyi desteklemeye devam ediyor.