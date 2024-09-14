Gmail kullananlar dikkat: Aktif olmayan hesaplar siliniyor Google, uzun süre kullanılmayan Gmail hesaplarını silmeye başladı. İşte yapmanız gerekenler.

Haber Merkezi

Google'ın etkin olmayan kullanıcılarla ilgili kurallarını değiştirmesi nedeniyle milyonlarca Gmail hesabı, silinmeye başlıyor.

Üç haftadan itibaren, iki yıldan uzun süredir kullanılmayan tüm Gmail hesapları silinecek.

Yakın zamanda etkin olmayan Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar hesapları da tüm içerikleriyle birlikte silinmiş olacak.

GOOGLE NEDEN HESAPLARI SİLİYOR

Google, etkin olmayan hesapların suçlular tarafından ele geçirilip spam veya diğer kötü amaçlı içerikler için kullanılması riskini azaltmak için bu değişikliğin gerekli olduğunu söylüyor.

HESABINIZIN SİLİNMEMESİ İÇİN BUNLARI YAPIN

Hesabınızın silinmesini engellemek için yapmanız gereken ilk şey, iki yılda bir hesabınızdan e-posta göndermek.

Google, bu basit işlemi aktif bir kullanım olarak kabul ediyor ve böylece hesabınızı güvenli tutabilirsiniz.

Bir diğer yöntem, Google hizmetlerini kullanarak hesabınızın aktif olduğunu göstermek.

Gmail, Google Fotoğraflar’da fotoğraf paylaşmak veya YouTube’da bir video izlemek gibi basit işlemler bile hesabınızın aktif kalmasına katkı sağlıyor.

Son olarak, Google Arama’yı kullanmak da hesabınızı güvence altına almak için bir başka basit adım.

İlk kez mayıs ayında duyurulan silme işlemi, ücretsiz denemelere erişim için kullanılan hesaplar gibi oluşturulan ve daha sonra bir daha asla kullanılmayan hesaplarla başladı.

"GOOGLE FOTOĞRAFLAR" KULLANANLAR DİKKAT

Resimleri bir Google Fotoğraflar hesabında saklıyorsanız, fotoğraflarınızın kalıcı olarak silinmesini önlemek için hizmete ayrı olarak giriş yapmanız gerekecek.

Gmail hesapları aracılığıyla haber yayınları veya uygulamalar gibi hizmetlere aktif aboneliği bulunan kullanıcılar, silinmeden etkilenmeyecek.