Gmail, yapay zeka desteği ile daha akıllı hale geliyor

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Gmail'deki mevcut arama sistemi, aradığınız kelime veya ifadeye göre sonuçları kronolojik olarak sıralıyor.

Bu durum, özellikle eski ve önemli e-postalara ulaşmayı zorlaştırıyor. Google, bu sorunu çözmek için yapay zeka destekli yeni bir arama sistemi geliştirerek kullanıcılarına daha akıllı ve hızlı bir deneyim sunuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKILLI ARAMA

Yeni sistemde Gmail, arama sonuçlarını sadece kronolojik sıraya göre değil, aynı zamanda aramanızla ne kadar alakalı olduklarına göre sıralıyor. Google, bu "alaka düzeyini" belirlerken birkaç önemli faktörü göz önünde bulunduruyor:

Biriyle ne sıklıkla iletişim kurduğunuz.

En çok hangi e-postalara tıkladığınız.

Bu alakalı e-postaların gelen kutunuza ne kadar yakın zamanda ulaştığı.

Google, yeni arama sisteminin kullanıcılar için kalıcı bir değişiklik olmadığını vurguluyor. İstediğiniz zaman "en alakalı" ve "en son" arama sonuçları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Amaç, ihtiyacınız olan bilgiye en hızlı ve kolay şekilde ulaşmanızı sağlamak.

Bu güncellenmiş arama sistemi, dünya çapındaki tüm Gmail kullanıcılarına sunuluyor. Hem masaüstü sürümünde hem de mobil uygulamada kullanılabiliyor.