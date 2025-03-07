Gmail'in Android uygulamasına beklenen özellik geldi

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Google, Android kullanıcıları için Gmail deneyimini daha da kolaylaştıran yeni bir güncelleme yayınladı.

Bu güncellemeyle birlikte Gmail, masaüstü sürümünde ayarlanan imzayı otomatik olarak Android uygulamasına da eşleştiriyor.

Böylece, kullanıcıların mobil cihazlarında ayrı bir imza oluşturma ve güncelleme zahmetinden kurtuluyor.

Eğer Gmail uygulamasında ayarlanmış bir mobil imzanız yoksa, uygulama artık otomatik olarak masaüstü Gmail imzanızı kullanıyor.

Bu özellik, daha önce APK kodunda gizli olarak keşfedilmişti ve şimdi tüm kullanıcılara sunuluyor.

İMZALARIN ÖNEMİ VE GELİŞİMİ

E-posta imzaları, iletişim bilgilerini ve profesyonel ünvanları hızlı bir şekilde paylaşmanın bir yolu olarak onlarca yıldır kullanılıyor.

Kağıt mektuplardaki fiziksel imzalardan dijital ortama taşınan e-posta imzaları, günümüzde elektronik kartvizit işlevi görüyor.