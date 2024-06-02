God of War Ragnarök PC'ye geliyor: İşte çıkış tarihi Sony, State of Play etkinliğinde God of War Ragnarök'ün PC'ye geleceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

God of War: Ragnarok ismiyle çıkış yapan oyun, oyun severleri oldukça memnun etmişti.

God of War: Ragnarök, ilk haftasında Sony’nin şimdiye kadar çıkardığı tüm PlayStation oyunlarından daha fazla sattı.

Sony’den verilen bilgiye göre, oyun ilk haftasında 5.1 milyon sattı ve The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4: A Thief’s End ve 2018 çıkışlı God of War’u geride bıraktı.

God of War Ragnarök PC'ye geliyor

Sony, State of Play etkinliğinde God of War Ragnarök'ün PC'ye geleceğini açıkladı. Oyun için hazırlanan Steam sayfası aktif edildi.

Çıkış tarihi

Steam'de paylaşılan bilgiye göre God of War Ragnarök, 19 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak.

God of War Ragnarök, 49,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. Eğer bunun içine Digital Deluxe Edition, Soundtrack ve Digital Artbook içeriklerini de eklemek isterseniz, ödeyeceğiniz tutar 59,99 dolar olacak.