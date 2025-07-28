Gök bilimciler radyo sinyalleri yayan gizemli bir beyaz cüce yıldız keşfetti

Gök bilimciler, Hollanda'daki Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) radyo teleskobunu kullanarak daha önce hiç gözlemlenmemiş davranışlar sergileyen nadir bir beyaz cüce keşfetmeyi başardı.

J1634+44 olarak adlandırılan ve 3 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu "ölü" yıldız, evrene tuhaf radyo sinyalleri gönderiyor.

HER 14 DAKİKADA BİR TUHAF SİNYALLER GELİYOR

Normalde sessiz olması beklenen bu yıldız kalıntısı, her 14 dakikada bir çiftler halinde radyo dalgaları yayıyor.

Bilim insanlarını en çok şaşırtan ise, sinyallerin polarizasyonunun dairesel ve düz çizgiler arasında hızla değişmesi; bu, bir beyaz cücede daha önce hiç görülmemiş bir özellik.

YANINDA BİR YILDIZ DAHA OLABİLİR

Sinyallerin düzenli olarak çiftler halinde gelmesi, gök bilimcileri bu beyaz cücenin yalnız olmayabileceği teorisine yöneltti.

Bu tuhaf davranışın, yörüngesinde dönen başka bir ölü yıldız veya bir kahverengi cüce gibi bir yoldaş yıldızdan kaynaklandığı düşünülüyor.