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AA & Ensonhaber

Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildikten sonra ilk denizaşırı görevine çıkan GÖKBEY, KKTC’ye güvenli şekilde ulaşarak tarihi uçuşunu başarıyla tamamladı.

TEKNOFEST kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde boy gösteren GÖKBEY, bu anlamlı uçuşla Türkiye’nin havacılık alanındaki kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"İLK DENİZAŞIRI GÖREV, BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “GÖKBEY, ilk denizaşırı görevini başarıyla tamamladı. Jandarmamıza teslim edilen bu milli güç, Gök Vatan’da yeni başarılara imza atmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde bağımsızlık vizyonunun sembollerinden biri haline gelen GÖKBEY, hem teknik kabiliyeti hem de dayanıklılığıyla Türkiye’nin gökyüzündeki yerli gücünü temsil ediyor.