Gökyüzü neden mavi: Cevap düşündüğünüzden daha karmaşık

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Gökyüzünün neden mavi olduğu sorusu, basit gibi görünse de karmaşık bir bilimsel açıklaması var. Işık ve maddenin etkileşimi, renklerin oluşumunda önemli bir rol oynuyor.

IŞIK VE MOLEKÜLLER

Güneş ışığı, atmosferden geçerken nitrojen ve oksijen gibi moleküllerle karşılaşıyor. Işık, bu moleküllerin içinden geçerken saçılıyor. Saçılma, ışığın farklı yönlere yansıması anlamına geliyor.

RAYLEİGH SAÇILMASI

Mavi ışık, diğer renklere göre daha fazla saçılıyor. Lord Rayleigh tarafından keşfedilen bu olaya "Rayleigh saçılması" deniyor. Gökyüzünün mavi görünmesinin nedeni de bu.

GÜNEŞ IŞIĞININ BİLEŞENLERİ

Güneş ışığı, aslında tüm renkleri içerir. Gökkuşağı, güneş ışığının prizma etkisiyle renklere ayrışmasının bir örneği. Mavi ışık, atmosferde daha fazla saçıldığı için gökyüzü mavi görünür.

GÜNEŞİN DOĞUŞU VE BATIMI

Güneş ufka yakın olduğunda (doğarken ve batarken) ışığın atmosferde kat ettiği mesafe daha uzun olur.

Mavi ışık, daha fazla saçıldığı için gözümüze ulaşamaz ve kırmızı ve turuncu ışık daha baskın hale gelir. Bu nedenle güneşin doğuşu ve batımı kırmızımsı renklerde görünür.