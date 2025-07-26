Gökyüzünün Ferrari'si Avanti EVO IDEF 2025'te

Baykar’ın satın aldığı Piaggio Aerospace’in “Gökyüzünün Ferrari’si” olarak bilinen P.180 Avanti EVO uçağı, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenen fuarda, çift motorlu ve yüksek performanslı Avanti EVO, Atatürk Havalimanı’ndaki statik alanda yer aldı. Uçak, özellikle yönetici ve VIP taşımacılığına uygun tasarımıyla öne çıkıyor.

"140 YILLIK BAŞARI HİKAYESİ, BAYKAR İLE YENİDEN DOĞDU"

Baykar Piaggio Aerospace Baş Test Pilotu Lorenzo Villi, 140 yıllık İtalyan havacılık devinin Baykar bünyesine katılmasını heyecan verici bir "yeniden doğuş" olarak tanımladı. Daha önce İtalyan Hava Kuvvetleri’nde savaş uçağı uçuran deneyimli pilot, bu birleşmenin Piaggio’ya uzun vadeli yatırım ve yeni bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi:

Baykar gibi dinamik ve teknolojik bir şirketin Piaggio’yu satın alması, geleceğe dair büyük bir potansiyel barındırıyor. Bir yatırım fonu değil, vizyon sahibi bir sanayi şirketi tarafından alınmak bizim için çok değerli.

"VERİMLİLİK VE KONFOR BİR ARADA"

Avanti EVO’nun beklentilerin ötesinde bir performans sunduğunu belirten Villi, “Dünyanın en hızlı turboprop uçağı. Jet hızında uçuyor, geniş ve sessiz bir kabine sahip. Aynı zamanda düşük yakıt tüketimiyle çevreci bir seçenek. Bu uçak, verimlilik ve konforu bir araya getiriyor” diye konuştu.

Uçağın üç kaldırma yüzeyi ve geride konumlanan kanatları sayesinde aerodinamik verimliliğinin artırıldığını anlatan Villi, “Teknik detayları uzun anlatabilirim ama özetle bu tasarım işe yarıyor” ifadesini kullandı.

Baykar ve Piaggio ortaklığının hem üretim hem de teknoloji alanında sıçrama yaratabileceğini vurgulayan Villi, “Baykar’ın yapay zekâ ve insansız sistemlerdeki gücüyle Piaggio’nun havacılık tecrübesi birleşirse, bu sadece iki ülke için değil, Avrupa savunma sanayii için de dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olur” dedi.