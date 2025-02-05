Google açıkladı: Yapay zeka artık askeri alanda kullanılabilir

Haber Merkezi

Google, web sitesinden "peşinden gitmeyeceğimiz uygulamalar" başlığı altında yer alan ve yapay zekanın silah veya gözetleme amaçlı kullanılmayacağına dair taahhüdünü sildi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Şirket, konuyla ilgili olarak TechCrunch'a "sorumlu yapay zeka" konulu yeni bir blog yazısına atıfta bulundu.

Yazıda, "Bu değerleri paylaşan şirketlerin, hükümetlerin ve kuruluşların, insanları koruyan, küresel büyümeyi teşvik eden ve ulusal güvenliği destekleyen yapay zeka yaratmak için birlikte çalışmaları gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

YENİ İLKELERDE NELER VAR

Google'ın güncellenen yapay zeka ilkelerinde, şirketin "beklenmeyen veya zararlı sonuçları azaltmak ve haksız önyargılardan kaçınmak" için çalışacağı ve şirketi "geniş çapta kabul görmüş uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleriyle" uyumlu hale getireceği belirtiliyor.

GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALAR

Google'ın ABD ve İsrail ordularına bulut hizmetleri sağlama sözleşmeleri, geçmişte çalışanların protestolarına yol açmıştı.

Şirket, yapay zekasının insanlara zarar vermek için kullanılmadığını savunmuştu. Ancak, Pentagon'un yapay zeka şefi yakın zamanda TechCrunch'a bazı şirketlerin yapay zeka modellerinin ABD ordusunun öldürme zincirini hızlandırdığını söyledi.

Google'ın bu kararının, yapay zekanın askeri alanda kullanımıyla ilgili tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor. Kararın, şirketin itibarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.