Google, Android Auto 14.0 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

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Google, Android Auto 14.0 güncellemesini dünya genelinde kullanıma sundu. Beta sürecinin ardından gelen bu güncelleme, ilk bakışta belirgin değişiklikler sunmasa da gelecekteki büyük yeniliklerin temelini oluşturuyor.

Özellikle, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'nin Android Auto'ya entegrasyonu ve araç içi işlevselliğin artırılması, bu güncellemenin en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

ANDROID AUTO 14.0 İLE GELEN YENİLİKLER

Android Auto 14.0 güncellemesi, genellikle kararlılık iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine odaklanıyor. Kullanıcıların fark edebileceği en belirgin değişiklik, güncellenmiş mikrofon simgesi oldu

. Dört renkli Asistan simgesi yerine düz beyaz bir simge kullanılması, Gemini'nin platformda kullanıma sunulacağına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Ancak, güncelleme sadece yapay zeka ile sınırlı değil. Android Auto'nun araç içi sistemlere daha derinlemesine entegrasyonu da planlanıyor.

Ön cam buz çözme ve arka cam buz çözme düğmeleri gibi araç iklim kontrol özelliklerinin de Android Auto'ya dahil edileceği iddia ediliyor.