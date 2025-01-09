Google, Android Quick Share için QR kod paylaşımını kullanıma sunuyor

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Android kullanıcıları için dosya paylaşımı artık çok daha kolay! Google, Quick Share özelliğine QR kod desteği ekledi.

Bu sayede, kullanıcılar dosyalarını QR kod taratarak hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilecekler.

QR KOD İLE DOSYA PAYLAŞIMI

Android kullanıcıları, Quick Share menüsünden "QR kodu kullan" seçeneğini seçerek bir QR kod oluşturabilecekler. Alıcılar, bu kodu telefonlarıyla taratarak dosyaları kolayca alabilecekler.

QR kod ile dosya paylaşımı, birçok avantaj sunuyor. Örneğin, artık dosya paylaşmak için cihazları eşleştirmeye veya ayarları değiştirmeye gerek yok.

Tek bir QR kod, birden fazla cihaz tarafından taranabiliyor. QR kod ile paylaşılan dosyalar, güvenli bir bağlantı üzerinden aktarılıyor.

QR kod'ları, günümüzde ödemelerden bilgiye erişime kadar birçok alanda kullanılıyor. Google, bu pratik teknolojiyi Quick Share'e entegre ederek dosya paylaşımını daha da kolaylaştırdı.