Google Arama'nın yapay zeka modu ücretsiz oluyor

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Google, arama deneyimini yapay zeka ile yeniden şekillendirme hedefiyle geliştirdiği Arama AI Modu'nu daha fazla kullanıcıya sunmaya başladı.

Mart ayının başında duyurulan ve başlangıçta sadece Google One AI Premium abonelerinin erişimine açılan bu özellik, şimdi de bekleme listesindeki ücretsiz Google hesabı sahiplerine sunuluyor.

BEKLEME LİSTESİNDEKİ ÜCRETSİZ KULLANICILARA ERİŞİM BAŞLADI

5 Mart'ta bekleme listesine katılan ücretsiz Google hesabı sahipleri, bugün itibarıyla Arama AI Modu'na erişim sağlamaya başladı.

Google'dan gönderilen "Bekleme Listesinden Çıktınız!" başlıklı e-posta ile kullanıcılar, yapay zeka destekli arama deneyimine adım atabiliyor.

ARAMA AI MODU NASIL KULLANILIR

Arama yaparken, mevcut arama sonuçları sayfasında "Tümü, Alışveriş, Görseller, Videolar" gibi sekmelerin yanında yeni bir "AI Modu" filtresi beliriyor.

Bu filtreye tıklayarak yapay zeka destekli arama deneyimine geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, google.com/aimode adresine giderek veya mobil cihazlarda arama çubuğunun altındaki yeni düğmeyi kullanarak da AI Modu'na erişebilirsiniz.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA DENEYİMİ NASIL ÇALIŞIYOR

AI Modu, kullanıcılara arama sonuçlarından elde edilen bilgileri özetleyerek sunuyor. Bu sayede, kullanıcılar uzun metinleri okumak yerine kısa ve öz bilgilerle aradıklarına daha hızlı ulaşıyor.

Kullanıcılar, yapay zekaya sorular sorarak sohbet eder gibi arama yapabiliyor ve daha detaylı bilgiler edinebiliyor.