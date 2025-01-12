Google CEO'su Sundar Pichai, 2025'e büyük yapay zeka planlarıyla başlıyor

Haber Merkezi

Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada 2025 yılının Google için yapay zeka yılı olacağını belirtti.

Pichai, Google'ın 2024 yılında yapay zeka alanında kaydettiği ilerlemeyi özetledi ve 2025 yılı için planlarını açıkladı.

2024'TEKİ BAŞARILAR

Pichai, Google'ın 2024 yılında Gemini 2.0, Willow ve Veo 2 gibi yapay zeka destekli araçları başarıyla piyasaya sürdüğünü vurguladı.

Ayrıca, Google Arama, YouTube, Android ve Pixel gibi platformlarda yapay zeka entegrasyonunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

2025 İÇİN PLANLAR

Pichai, 2025 yılında Google'ın yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandıracağını ve yeni özellikler sunacağını açıkladı. Bu özellikler arasında şunlar var:

Search Labs'da Günlük Dinleme: Kullanıcıların ilgi alanlarına göre podcast önerileri sunan yeni bir özellik.

Gemini 2.0 Flash: Geliştiriciler için daha gelişmiş yapay zeka araçları sunan güncelleme.

NotebookLM Plus: Yapay zeka destekli not alma ve düzenleme uygulaması.

YAPAY ZEKA DAHA FAZLA ÜRÜNE GELİYOR

Pichai, Gemini 2.0'ın Google Arama gibi daha fazla Google ürününe entegre edileceğini ve mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde bu konuda daha fazla bilgi paylaşılacağını belirtti.

Pichai, hızla değişen teknoloji dünyasında Google'ın çevik ve yenilikçi kalması gerektiğini de vurguladı.