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    Google Chrome, kaynak tüketimini düşürecek

    Google Chrome, arka planda açılan birden fazla sekmenin sistem kaynaklarını tüketmesini engelleyecek.
    • 13.07.2022 - 14:17
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    Google Chrome, kaynak tüketimini düşürecek

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

    Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

    Google Chrome, sistem kaynaklarının aşırı kullanımını önleyecek yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

    chrome ram

    Açık sekmeler 10 saniyede uykuya alınacak

    Google Chrome, şu anda beş dakikadan uzun süre etkileşimde bulunulmayan sekmeleri uyku moduna alıyor ve daha fazla kaynak tüketmelerini engelliyor.

    Yeni keşfedilen ''Quick Intensive Throttling after loading'' özelliği ise, bu varsayılan beş dakikalık süreyi 10 saniye ile değiştirerek, işlemci yükünü yaklaşık yüzde 10 oranında düşürecek.

    Bununla birlikte yeni özelliğin, önümüzdeki aylarda Windows, Chrome OS, Linux, macOS ve Android dahil olmak üzere tüm platformlara gelmesi bekleniyor.


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