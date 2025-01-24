Google, ChromeOS için yüz kontrolü ve diğer eğitim araçlarını kullanıma sunuyor

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Google, ChromeOS 132 ile birlikte öğrenciler ve öğretmenler için yapay zeka destekli yeni özellikler sunuyor.

Yüz kontrolü, akıllı tahta entegrasyonu ve NotebookLM gibi özellikler, eğitimde teknoloji kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

YÜZ KONTROLÜ

ChromeOS 132, kullanıcıların yüz hareketleriyle cihazı kontrol etmesini sağlayan yüz kontrolü özelliğini getiriyor. Bu özellik, motor engelli öğrencilerin bilgisayar kullanmasını kolaylaştırıyor.

ChromeOS 132, öğretmenlerin sınıf yönetimini kolaylaştıran Sınıf Araçları'nı da içeriyor. Bu araçlar, öğretmenlerin öğrenci Chromebook'larını izlemesini, ekran paylaşımı yapmasını ve canlı altyazılar eklemesini sağlıyor.

NOTEBOOKLM

NotebookLM, öğrenciler için ders planları oluşturan ve notları özetleyen yapay zeka destekli bir dil modeli.

Öğretmenler, NotebookLM'yi kullanarak öğrencilere sınıfa özgü bir dil modeli de sunabiliyor.

CHROMEBOX OPS

Chromebox OPS, akıllı tahtaları tam teşekküllü ChromeOS cihazlarına dönüştürerek etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Google, 2025 yılında 20'den fazla yeni Chromebook modelini piyasaya süreceğini duyurdu. Bu modeller, hem eğitim hem de genel tüketici pazarını hedefliyor.