Google, Circle to Search özelliğini iyileştirdi

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Google, Android telefonlarda nesneleri tanımlamak ve bilgi aramak için kullanılan Circle to Search özelliğini geliştirdi.

Yeni güncellemeyle birlikte Circle to Search, daha fazla görsel arama sonucunu destekliyor ve ekrandaki sayıları, e-posta adreslerini ve URL'leri tanıyabiliyor.

CIRCLE TO SEARCH'ÜN YENİ ÖZELLİKLERİ

Circle to Search, artık AI Overviews özelliği ile daha fazla görsel arama sonucunu destekliyor.

Kullanıcılar, ekrandaki herhangi bir nesneyi daire içine alarak Google'da arama yapabilir ve yapay zeka tarafından oluşturulan özetlere ulaşabilirler.

Ayrıca, Circle to Search artık ekrandaki sayıları, e-posta adreslerini ve URL'leri de tanıyabiliyor. Bu sayede, kullanıcılar bu bilgilere tek bir dokunuşla erişebiliyor ve ilgili işlemleri gerçekleştirebiliyor.

ANDROİD TELEFONLARDA KULLANILABİLİR

Circle to Search özelliği, Android telefonlarda kullanılabiliyor. Google, bu özelliği daha fazla Android cihazına getirmek için çalışıyor.