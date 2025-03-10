Google duyurdu: Android Auto'ya yapay zeka geliyor

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Google, Android Auto'ya Gemini AI'yı entegre ederek sürüş deneyimini değiştirecek.

Gemini Live modu ile sürücüler, yolda geçen zamanı daha verimli ve keyifli hale getirecek.

Bu yenilik, Google'ın yapay zeka alanındaki liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor ve sürücülere adeta bir "yapay zeka yardımcı pilotu" sunuyor.

Google, Android Auto'ya Gemini AI'yı eklemenin yanı sıra, Gemini Live adında sohbet odaklı bir asistan üzerinde de çalışıyor.

Bu özellik, sürücülere daha doğal ve etkileşimli bir yapay zeka deneyimi sunmayı hedefliyor.

SÜRÜCÜLERLE SOHBET EDECEK

Gemini Live, kesintileri idare edebilen ve sürücülerle tıpkı bir yolcuyla konuşur gibi sohbet edebilen bir asistan olacak. Sürücüler, temel sesli komutlara bağlı kalmak yerine, Gemini Live ile dinamik bir sohbet gerçekleştirebilecekler.

Gemini Live, Google Haritalar ve medya uygulamalarıyla entegre olduğunda, sürüş deneyimini daha da zenginleştirecek.

Şu anda, Gemini Live Android Auto'da bir düğme olarak gösteriliyor ve medya widget'ının yerini alıyor.

Özellik hala test aşamasında olduğundan, lansman öncesinde tasarım ve işlevsellik değişiklikleri olabilir.