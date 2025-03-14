Google duyurdu: Android ve PC oyunları arasında sorunsuz geçiş başlıyor

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Google, oyun dünyasında ezber bozan bir adım atarak, Android ve PC oyunları arasında sorunsuz bir geçiş imkanı sunuyor.

GDC'de duyurulan yeniliklerle, oyuncular artık favori oyunlarını istedikleri cihazda, istedikleri zaman oynayabilecekler.

Bu, mobil ve PC oyunculuğu arasındaki engelleri kaldırarak, oyun deneyimini daha erişilebilir ve keyifli hale getiriyor.

GOOGLE PLAY OYUNLAR'A YENİ PC OYUNLARI GELİYOR

Google Play Oyunlar platformuna, "Game of Thrones: Kingsroad", "Sonic Rumble" ve "Odin: Valhalla Rising" gibi popüler PC oyunları ekleniyor.

Bu, platformdaki oyun çeşitliliğini artırırken, oyunculara daha geniş bir oyun yelpazesi sunuyor. Ayrıca, mobil oyun geliştiricilerinin oyunlarını PC'ye taşımaları da kolaylaştırılıyor.

Bu sayede, "Train Sim" ve "Pet Shop Fever: Animal Hotel" gibi mobil oyunları da PC'de oynayabileceğiz.

Google Play Oyunlar, AMD dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere daha fazla bilgisayarda çalışacak şekilde optimize ediliyor.

PC OYUNLARI ANDROİD'E TAŞINIYOR

Google, PC oyunlarını da Android platformuna taşıyor. "Dredge" ve "Tabs Mobile" gibi popüler PC oyunları artık Android cihazlarda oynanabilir hale geliyor.

"Disco Elysium" ve diğer bazı oyunlar ise ilerleyen zamanlarda Android platformuna gelecek. Bu sayede, oyuncular sevdikleri PC oyunlarını mobil cihazlarında da oynayabilecekler.

PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

Google, oyun deneyimini daha da geliştirmek için Vulkan API'sini ve ADPF'yi kullanıyor. Vulkan, grafik performansını artırarak daha akıcı kare hızları ve gerçekçi görseller sunuyor. ADPF ise, cihaz performansını optimize ederek daha duyarlı bir oyun deneyimi sağlıyor.

Google'ın bu hamlesi, oyun dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Artık oyuncular, favori oyunlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde ve istedikleri cihazda oynayabilecekler.