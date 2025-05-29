Google Fotoğraflar 10. yılını kutluyor: İşte yeni gelen özellikler

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Popüler fotoğraf ve video yedekleme servisi Google Fotoğraflar, 10. yaşını kutlarken kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek bir dizi yeniliği duyurdu.

Her ay 1,5 milyar kişi tarafından kullanılan uygulama, yeni özellikleriyle kullanıcıların anılarını daha etkili bir şekilde yönetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyacak.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR 10. YILINI YENİ ÖZELLİKLERLE TAÇLANDIRIYOR

Google Fotoğraflar uygulamasına gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri, yapay zeka kullanarak düzenleme önerilerinde bulunacak yeniden tasarlanmış bir düzenleyici olacak.

Bu düzenleyici, hızlı düzenlemeler için tek bir düğmede birleştirilmiş efekt kombinasyonları sunabilecek ve kullanıcılar bir görüntünün belirli bir bölümüne dokunarak o alan için özel düzenleme önerileri alabilecekler.

Ayrıca, Pixel 9 serisinde bulunan Magic Editor'ın Reimagine ve Auto frame adlı iki heyecan verici özelliği de önümüzdeki aydan itibaren daha fazla Android cihaza ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde iOS platformuna gelecek.

Reimagine, bir görüntünün seçilen bir kısmını metin istemleriyle değiştirmenize olanak tanırken, Auto frame ise yapay zeka kullanarak bir resmin konusunu belirleyip arka planı genişletebiliyor veya eğri görüntüleri düzeltebiliyor.

GELİŞMİŞ ARAMA, PAYLAŞIM VE OTOMATİK İÇERİKLER

Yeni güncellemeyle birlikte Google Fotoğraflar'da artık kişilerin veya belirli yerlerin adlarını kullanarak daha spesifik aramalar yapılabilecek.

Örneğin, "Siyah takım elbiseli ben" veya "Plajda Amca" gibi aramalarla istenen fotoğraflara ulaşılabilecek.

Bunun yanı sıra, QR kodları kullanarak albümleri başkalarıyla paylaşma özelliği de kullanıma sunuluyor, bu sayede herkes kodu tarayarak paylaşılan albümlerdeki görselleri görüntüleyebilecek veya albüme fotoğraf ekleyebilecek.

Google Fotoğraflar ayrıca kullanıcılara otomatik olarak "Ayın En İyisi" ve "Yıl Sonu Özeti" gibi fotoğraf derlemeleri sunacak ve bu derlemeler kolayca paylaşılabilecek.

"+" düğmesine basıp "önemli video" seçeneğiyle de kişiler, evcil hayvanlar veya belirli yerler ve etkinlikler içeren kişisel montajlar otomatik olarak müzik eklenmiş bir şekilde oluşturulabilecek.

Son olarak, Google Fotoğraflar uygulaması telefonlarda depolama alanı açma konusunda da kullanıcılara yardımcı olmaya devam ediyor.

Uygulama üzerinden profil resmine ve ardından "Bu cihazda yer aç" seçeneğine dokunarak, Google Fotoğraflar hesabına yedeklenmiş olan görüntüler cihazdan kaldırılıp telefon hafızasında yer açılabiliyor.