Google Fotoğraflar'a çok beklenen özellik sonunda geldi

Haber Merkezi

Google'ın fotoğraf depolama ve düzenleme uygulaması Google Fotoğraflar, yeni bir özellikle güncellendi.

Fotoğrafları yatay olarak çevirme (yansıtma) özelliği, kullanıcıların fotoğraflarını düzenleme seçeneklerini genişletiyor.

NASIL KULLANıLıR

Android cihazlarda Google Fotoğraflar uygulamasında fotoğraf çevirme özelliğini kullanmak için:

Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Düzenle simgesine dokunun.

Kırp seçeneğini seçin.

Çevirme simgesine dokunun.

Kaydet butonuna basın.

iOS KULLANICILARI İÇİN HENÜZ YOK

Yeni çevirme özelliği, şu anda sadece Android cihazlarda kullanılabiliyor. iOS kullanıcıları ve web sürümü için henüz aktif değil. Google'ın bu özelliği yakın zamanda diğer platformlara da getirmesi bekleniyor.

Çevirme özelliği, Android cihazlara kademeli olarak dağıtılıyor. Bazı kullanıcılar, özelliği hemen göremeyebilir. Google, tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alacağını belirtti.