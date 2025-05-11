Google, gelişmiş nükleer enerji geliştirmek için anlaşma imzaladı

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki hedefleri ve sürekli büyüyen veri merkezlerinin artan güç taleplerini karşılamak üzere önemli bir adım attı.

Şirket, bu hafta nükleer tesis geliştiricisi Elementl Power ile gelişmiş nükleer enerji reaktörleri için üç ayrı tesiste iş birliği yapacağını duyurdu.

Bu yıl veri merkezi kapasitesi oluşturmak için 75 milyar dolar harcamayı planlayan Google, bu anlaşmayla enerji kaynaklarını güvence altına almayı hedefliyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Yeni anlaşma kapsamında Google, üç tesisin her birine en az 600 megawatt (MW) olmak üzere toplamda en az 1,8 GW üretim kapasitesi eklemeyi taahhüt ediyor.

Elementl Power, reaktörlerin şebekeye "ticari alım seçeneğiyle" bağlanacağını, yani Google'ın üretilecek enerjiyi doğrudan satın alabileceğini belirtti.

Bugüne kadar gizli faaliyet gösteren Elementl Power, nükleer endüstride deneyimli bir ekibe sahip olsa da henüz bir enerji santrali geliştirmemiş bir şirket.

Elementl Power, projeler için hangi küçük modüler reaktör (SMR) şirketiyle çalışacağına henüz karar vermediğini, "teknolojiden bağımsız" bir yaklaşım benimsediğini açıkladı.

Ancak, Google ile mevcut bir anlaşması bulunan Kairos Power'ın potansiyel bir ortak olabileceği düşünülüyor.

Silikon Vadisi'nin SMR'lere olan ilgisi, bu reaktörlerin veri merkezlerine yakın konumlandırılarak kesintisiz güç sağlama potansiyeli ve seri üretimle maliyetleri düşürme vaadinden kaynaklanıyor.

Küçük modüler reaktörler (SMR'ler) genellikle 300 MW civarında bir kapasiteye sahipken, geleneksel büyük nükleer santraller çok daha yüksek kapasitelerde enerji üretiyor.

Çin dışında henüz inşa edilmiş bir SMR bulunmuyor ve NuScale gibi bazı girişimlerin projeleri, maliyet artışları nedeniyle aksaklıklar yaşamıştı.

Google'ın bu yeni hamlesi, gelişmiş nükleer enerji ve SMR teknolojilerinin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.