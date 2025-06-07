Google Gemini 2.5 Pro güncellendi: Artık kodlama ve matematikte daha iyi

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Google, en gelişmiş yapay zeka modeli olan Gemini 2.5 Pro için "06-05" adını verdiği büyük bir güncelleme kullanıma sundu.

Gemini uygulaması üzerinden erişilebilen bu kararlı sürüm, önceki güncellemede tespit edilen sorunları giderirken, modelin yeteneklerini, özellikle de kodlama ve matematik alanlarında daha da ileriye taşıyor.

KODLAMA PERFORMANSINDA YENİ REKOR

Yeni Gemini 2.5 Pro sürümü, kod üretme becerilerinde önemli bir gelişme kaydetti. Model, Aider Polyglot kodlama testinde yüzde 82,2'lik yeni bir rekor puana ulaşarak OpenAI, Anthropic ve DeepSeek gibi güçlü rakiplerini büyük bir farkla geride bıraktı.

Google, yeni güncellemenin aynı zamanda daha yaratıcı ve daha iyi formatlanmış yanıtlar sağladığını belirtti.

Şirket, bu sürümün "03-25 regresyonlarındaki açığı kapattığını" ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak önemli iyileştirmeler yaptığını vurguladı.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Son güncelleme, geliştiriciler için "yapılandırılabilir düşünme bütçeleri" adlı yeni bir özellik de getiriyor.

İlk olarak Gemini 2.5 Flash modelinde sunulan bu özellik, geliştiricilerin, Gemini'nin bir istek üzerinde ne kadar zaman harcayabileceğini belirli token sınırları içinde özelleştirmesine olanak tanıyor.

Bu adımın temel amacı, modeli kendi uygulamalarında kullanan geliştiricilerin maliyetlerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olmak.

Ayrıca, güncellenmiş Gemini 2.5 Pro'nun artık "kurumsal ölçekteki uygulamalar için hazır" olduğu ve genel kullanıma sunulduğunda entegrasyonun daha kolay hale geldiği belirtildi.