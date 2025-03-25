Google Gemini uygulaması AI podcast özelliğine kavuştu: Nasıl kullanılır

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Google, yapay zeka alanındaki yeniliklerine bir yenisini daha ekleyerek Gemini uygulamasına AI podcast özelliğini kazandırdı.

Bu yeni özellik, kullanıcıların "Derin Araştırma" sonuçlarını sesli özetlere dönüştürmesine olanak tanıyor.

Artık uzun raporları okumak yerine, iki yapay zeka sunucusunun sohbet ettiği bir podcast dinleyerek bilgi edinebileceksiniz.

SESLİ ÖZET ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIYOR

AI podcast özelliğini kullanmak oldukça basit. Kullanıcılar, "Derin Araştırma" sonucunda oluşturulan raporları tamamladıktan sonra "Sesli Özet Oluştur" seçeneğini seçerek yapay zeka tarafından hazırlanan sesli özeti dinleyebiliyor.

Bu özellik, özellikle uzun ve karmaşık raporları anlamayı kolaylaştırarak bilgiye erişimi daha keyifli hale getiriyor.

Google, bu özellikle araştırma sürecini kullanıcılar için daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor.

Artık kullanıcılar, uzun metinleri okumak yerine yapay zeka tarafından oluşturulan sohbet tarzı bir podcast dinleyerek bilgi edinebilecekler.

Bu da özellikle yoğun tempoda çalışan veya bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.