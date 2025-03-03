Google, Gmail kullanıcılarının güvenliğini artırıyor

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Google, en popüler uygulamalarından biri olan Gmail'de önemli bir güvenlik değişikliği yapmaya hazırlanıyor.

Şirket, SMS ile yapılan kimlik doğrulama yöntemini terk ederek, daha güvenli ve pratik olan QR kod ile doğrulama sistemine geçiyor. Bu değişiklik, Gmail kullanıcılarının hesaplarını daha iyi korumayı hedefliyor.

SMS DOĞRULAMA YERİNE QR KOD

Google, SMS ile yapılan kimlik doğrulamanın artık yeterince güvenli olmadığını düşünüyor.

Özellikle telefon numaralarının kolayca ele geçirilebilmesi, SMS ile doğrulama yöntemini riskli hale getiriyor. QR kod ile doğrulama ise daha güvenli bir alternatif sunuyor.

QR KOD DOĞRULAMA NASIL ÇALIŞACAK

Gmail kullanıcıları, telefon numaralarını girdikten sonra ekranda bir QR kod görecekler. Bu kodu, telefonlarının kamera uygulamasıyla tarayarak kimlik doğrulama işlemini tamamlayacaklar.

Bu yöntem, güvenlik kodlarını paylaşma riskini ortadan kaldırıyor ve kullanıcıların operatörlere olan bağımlılığını azaltıyor.

Google, QR kod ile doğrulama sistemine geçişin kademeli olarak yapılacağını ve "yakın gelecekte" kullanıma sunulacağını belirtiyor. Net bir tarih verilmese de bu değişikliğin birkaç ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.