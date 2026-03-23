Google, haber başlıklarını yapay zeka ile değiştirmeye başladı

Teknoloji devi Google, kullanıcıların arama sorgularına daha alakalı sonuçlar sunmak gerekçesiyle haber sitelerinin orijinal başlıklarını yapay zeka yardımıyla yeniden düzenliyor.

Bu yeni uygulama, hem geleneksel arama sonuçlarındaki bağlantıları hem de Google Discover platformundaki içerikleri kapsıyor.

GOOGLE DOĞRULADI

Google yetkilileri, başlık değişimlerinin şu an için dar kapsamlı ve küçük bir deney aşamasında olduğunu doğruladı.

Ancak birçok yayıncı, kendilerinin yazmadığı ve marka kimliklerine uymayan başlıkların arama sonuçlarında göründüğünü tespit ederek duruma tepki gösterdi.

Yapılan incelemelerde, yapay zekanın bazı haber başlıklarını kısaltırken içeriğin asıl amacını ve anlamını tamamen değiştirdiği ortaya çıktı.

Google, bu testlerin amacının içeriği kullanıcı sorgusuyla daha uyumlu hale getirmek olduğunu belirtirken, özelliğin gelecekte kalıcı olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.