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    Google Haritalar, Rusya'nın askeri tesislerini görünür hale getirdi

    Google Haritalar, Rusya'nın askeri üslerini kullanıcılara görünür hale getirdi ve tüm bulanıklaştırma efektlerini kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:33
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    Google Haritalar, Rusya'nın askeri tesislerini görünür hale getirdi

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya birçok yaptırım uygulayan Google, şimdi de Haritalar uygulaması aracılığıyla yaptırımlarına devam ediyor.

    Normal şartlar altında askeri tesislerin uydu görüntüleri, gizliliği korumak için Google Haritalar tarafından bulanık ya da daha düşük kalitede gösteriliyor.

    Rusların gizli tesisleri açığa çıktı

    Son zamanlarda ise ABD'li şirket, Rusya'nın stratejik askeri tesislerindeki bulanıklaştırma efektlerini kaldırdı ve bu tesisleri herkes için görünür yaptı.

    Rusya'nın dört bir yanına bulunan askeri üsler, kıtalararası balistik füzelerin fırlatma rampaları, deniz tesislerinin ve önemli komuta noktaları artık sansürlenmiyor.

    Google Haritalar, Rusya nın askeri tesislerini görünür hale getirdi #1

    Paylaşılan görüntülerde; Rusya-Ukrayna sınırına 150 kilometre uzaklıktaki Batı şehri Kursk'ta bir askeri hava üssü, Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve Murmansk yakınlarında bir nükleer silah deposu gibi gizli bölgeler yer alıyor.

    Google, daha önce de Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmış ve reklamlardan para kazanmayı ülke genelinde durdurmuştu.

    Google'dan açıklama

    Bir Google sözcüsü, hassas bölgeleri bulanıklaştırma politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı ve görüntülerin her zaman mevcut olduğu konusunda ısrar etti.

    Google sözcüsü, "Rusya'daki uydu görüntülerimizde bulanıklık yaratan herhangi bir değişiklik yapmadık." dedi.

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