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Haber Merkezi

Google Haritalar, sürücülere yolculuklarını planlamalarında yardımcı olmak için sürekli olarak yeni özellikler ekliyor.

Son olarak, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de kullanıma sunulan özellik sayesinde artık radar noktaları da haritada görülebiliyor.

Google Haritalar kullanıcıları, yol üzerindeki radarları, kazaları, yol çalışmalarını ve hatta kapalı şeritleri bile etiketleyebiliyor.

Etiketlenen bu bilgiler, aynı güzergahı kullanan diğer sürücüler için gerçek zamanlı uyarılar olarak görünüyor.

Bu özellik, sürücülerin hızlarını ayarlamalarına ve trafik cezalarından kaçınmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

UYARILAR DİĞER SÜRÜCÜLER İÇİN NASIL GÖRÜNÜYOR

Siz bir radar noktası etiketlediğinizde, bu bilgi Google Haritalar tarafından işleniyor ve diğer sürücüler için bir uyarı olarak haritada gösteriliyor.

Sürücüler, rotaları üzerinde bir radar noktası olduğunda, uygulama üzerinden bir bildirim alıyorlar. Bu sayede sürücüler, radar noktasına yaklaşırken hızlarını ayarlamak ve olası trafik cezalarından kaçınmak için önceden uyarılmış oluyorlar.

RADAR NOKTALARI NASIL ETİKETLENİR

Radar noktalarını etiketlemek oldukça basit. Google Haritalar uygulamasını açın ve yolculuk rotanızı belirleyin.

Yol üzerinde bir radar noktası gördüğünüzde, ekranın sağ alt köşesinde bulunan "+" işaretine dokunun. Açılan menüden "Radar ekle" seçeneğini seçin ve radarın konumunu doğrulayın.

Etiketlediğiniz radar noktası, aynı rotayı kullanan diğer sürücüler tarafından da görülebilecek.

TARTIŞMALAR VAR

Google Haritalar'ın radar noktalarını göstermesi, bazı sürücüler arasında yasal olup olmadığı konusunda sorulara yol açtı.

Şu an için resmi kaynaklardan bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla, Google Haritalar'ı kullanmanın herhangi bir cezası veya yaptırımı bulunmuyor.

Google Haritalar’ın radar noktalarını ve bazı durumlarda polis ekiplerinin konumunu göstermesi, trafik güvenliği kadar kamu güvenliği açısından da tartışmalara yol açtı.

Topluluk temelli bir özellik olan bu yenilik, sürücülerin hızlarını ayarlamalarına ve trafik cezalarından kaçınmalarına olanak sağlarken, polis operasyonlarını etkileyebileceği gerekçesiyle eleştiri topluyor.

RADAR ÖZELLİĞİ NEDEN RİSKLİ

Bu özellik, sürücülerin yoldaki hız kameraları ve trafik kontrolleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlarken, kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebileceği endişesi yaratıyor.

Örneğin, şüpheli kişiler veya suç işleme potansiyeli olan gruplar, polis noktalarından kaçınmak için bu özelliği kullanabilir.

Polis denetimlerinin veya kontrol noktalarının açıkça görünmesi, operasyonel gizliliği tehlikeye atabilir.

Özellikle organize suç gruplarının bu bilgiyi kullanarak izlerini kaybettirebileceği düşünülüyor.