Google Haritalar'ın yeni özelliği pil ömrünü saatlerce uzatıyor

Google Haritalar, kullanıcılara uzun yolculuklarda daha fazla pil ömrü sağlamayı hedefleyen özel bir "Güç Tasarrufu Modu" güncellemesi aldı.

Şu an için sadece en yeni Pixel 10 serisi akıllı telefonlarda kullanılabilen bu özellik, yalnızca sürüş sırasında aktif hale geliyor.

EKRAN KARARIYOR, PİL ÖMRÜ UZUYOR

"AOD Min Modu" olarak adlandırılan bu yenilik, uygulamanın Always-On Display üzerinde tam ekran çalışmasını sağlıyor.

Parlak renkler ve animasyonların yerini loş, tek renkli bir görünüm alırken sadece bir sonraki dönüş ve tahmini varış saati gibi temel bilgiler gösteriliyor.

4 SAAT FAZLA PİL ÖMRÜ

Google, bu modun uzun yolculuklarda kullanıcılara dört saate kadar ekstra pil ömrü kazandırabileceğini açıkladı.

Özelliği kullanmak için adım adım navigasyonu başlattıktan sonra güç düğmesine dokunmak yeterli.

VARSAYILAN OLARAK AÇIK GELİYOR

Pixel 10 kullanıcıları için varsayılan olarak etkin gelen bu özellik, istenirse ayarlar menüsünden devre dışı bırakılabiliyor.

Tam renkli navigasyon deneyimini tercih eden sürücüler, standart görünüme kolayca geri dönebiliyor.