Google’ın arama motoruna entegre ettiği yapay zeka destekli sonuçlar, kullanıma sunuldu.

Arama sonuçlarının en üstünde yer alan yapay zeka özetleri, bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi.

Gemini tabanlı bu yeni sistem, internet üzerindeki farklı kaynaklardan topladığı bilgileri kısa bir özet halinde kullanıcıya sunuyor.

Binlerce kullanıcı ise eski haline dönmenin yollarını arıyor.

Peki Google AI modu nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma yöntemi...

GOOGLE AI MODU KAPATMA:

Bilgisayarınızda herhangi bir tarayıcıyı açın.

Google Hesabınızda oturumunuzun açık olması gerekir.

Tarayıcının üst kısmında Yeni sekme'yi Yeni sekme tıklayın.

Sayfanın üst kısmında Search Labs ardından Yönet'i tıklayın.

"AI Modu"nu devre dışı bırakın veya etkinleştirin.