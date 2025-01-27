Google, kullanıcıların kolunu yakan saatleri için 12 milyon dolar ödeyecek

Haber Merkezi

Google'ın sahibi olduğu Fitbit, Ionic akıllı saatlerinin aşırı ısınma sorununu yetkililere bildirmediği için 12,25 milyon dolar ceza ödeyecek.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), Fitbit'in kullanıcıları yanıltarak güvenlik risklerine neden olduğunu açıkladı.

İONİC AKILLI SAATLERİNDE AŞIRI ISINMA SORUNU

Fitbit Ionic akıllı saatleri, 2018-2020 yılları arasında aşırı ısınma sorunları yaşadı. Bu sorun, bazı kullanıcılarda ikinci ve üçüncü derece yanıklara neden oldu.

CPSC, Fitbit'in Ionic akıllı saatlerindeki aşırı ısınma sorununu zamanında bildirmediği için şirkete 12,25 milyon dolar para cezası verdi.

Fitbit, 2020 yılında bir yazılım güncellemesi yayınlamış olsa da sorun çözülmedi ve kullanıcılar yanıklar yaşamaya devam etti.

Fitbit, Mart 2022'de Ionic akıllı saatlerini geri çağırmıştı. Şirket, ABD'de akıllı saatin aşırı ısınmasıyla ilgili en az 115 rapor aldığını açıklamıştı.

CPSC, Fitbit'in tüketici güvenliği yasalarını ihlal ettiğini ve kullanıcıları yanıltarak ciddi yaralanmalara neden olduğunu belirtti.