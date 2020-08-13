Google Lens, matematik problemlerini de çözebilecek

Google Lens, matematikle ilgili sorun yaşayan kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştıracak. Fotoğraflardaki matematik sorularını çözecek bir özellik, çok yakında uygulamaya eklenecek.

Google tarafından geliştirilen ve sinir ağına dayalı görsel analiz kullanarak tanımladığı nesnelerle ilgili bilgileri kullanıcılara sunan Google Lens uygulaması, bazı durumlarda oldukça kullanışlı olabiliyor.

Pandemi sürecinde okulların kapanması öğrencilerin evden eğitime devam etmesi, Google'ı harekete geçirdi.

Daha önce 3 boyutlu anatomi modelleri ve hücre yapıları için bir artırılmış gerçeklik özelliği kullanıma sunan şirket, şimdi de fotoğraflardaki matematik problemlerini çözmeyi sağlayan bir özellik yayınlayacak.





ADIM ADIM SORUYU ÇÖZECEK

Google’ın geçtiğimiz yıl satın aldığı Socratic isimli firmanın teknolojisine dayanan özellik, yakın bir tarihte kullanıma sunulacak.

Bu sayede herhangi bir yüzeye yazılmış olan matematik sorusunun fotoğrafını çekmek, Google Lens’in o soruyu çözmesini sağlamaya yeterli olacak.

Çözümler, herkesin işine yarar olması açısından adım adım açıklamalı olarak kullanıcılarla paylaşılacak.

Google'ın bu özelliği kullanıma sunmasındaki amaç, öğrencilerin ev ödevlerini uygulamaya yaptırması değil. Şirketin amacı, öğrencilerin soruların nasıl çözüleceğine dair bilgi edinmesini sağlamak.

Google Lens’in yeni özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.