Google Mesajlar'dan çift SIM kart kullananlara kötü haber

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Google Mesajlar, Android kullanıcıları için popüler bir mesajlaşma uygulaması. Ancak, çift SIM kart kullananlar için uygulamada bazı değişiklikler yapılıyor.

Android Authority tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yeni bir güncellemeyle birlikte SIM seçme özelliğinin mesajlaşma ekranından kaldırılacağı ortaya çıktı.

SİM SEÇME ÖZELLİĞİ NEDEN KALDIRILIYOR

Şu anda, Google Mesajlar'da mesaj yazarken kullanmak istediğiniz SIM kartı kolayca seçebiliyorsunuz.

Ancak, yeni güncellemeyle birlikte bu özellik mesajlaşma ekranından kaldırılacak ve profil/sohbet ayrıntıları bölümüne taşınacak.

Bu da çift SIM kart kullananların mesaj gönderirken ekstra bir adım atmasını gerektirecek.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Çift SIM kart kullanan birçok kullanıcı, bu değişikliğe tepki gösterdi. Özellikle SIM kartlar arasında sık sık geçiş yapanlar için bu durum oldukça can sıkıcı olabilir.

Google'ın bu değişikliği neden yaptığı henüz net değil. Ancak, bazı kullanıcılar Google'ın mesajlaşma ekranını daha sade hale getirmek istediğini düşünüyor.

RCS DESTEĞİ ETKİLİ OLABİLİR

Google Mesajlar'a yakın zamanda çift SIM kartlar için RCS desteği eklenmişti. Bu özelliğin, SIM seçme özelliğinin kaldırılmasında etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

Eğer bu değişiklik uygulamaya eklenirse, çift SIM kart kullananların yeni düzene alışması biraz zaman alacak gibi görünüyor.