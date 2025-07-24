Google One abonelik ücretine dev zam: İşte yeni fiyat

Google, Türkiye’deki Google One abonelerine önemli bir fiyat güncellemesi yaptı.

Mevcut 100 GB depolama planının yıllık ücreti, 99,99 TL’den tam 499,99 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyat, 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ve abonelikler, iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenecek.

Google LLC tarafından Google Play üzerinden gönderilen bilgilendirme e-postasında artışın gerekçesi belirtilmedi.

İPTAL VE YÖNETİM OLANAKLARI

Google, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği e-postayla Google One 100 GB abonelik planındaki büyük fiyat artışına karşı abonelik yönetimi konusunda bilgilendirme yaptı.

19 Eylül 2025 itibarıyla yıllık ücretin 99,99 TL’den 499,99 TL’ye çıkacağı duyurulmuştu. Şimdi ise kullanıcılar, Google Play’in “Abonelikler” bölümünden istedikleri zaman aboneliklerini sonlandırabilecek.

Gönderilen e-postada, abonelerin ödeme bilgilerini gözden geçirmeleri ve zamlı ücretle devam etmek istemiyorlarsa aboneliklerini iptal etmeleri gerektiği vurgulandı.