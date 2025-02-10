Google Pixel 9a Avrupa fiyatı sızdırıldı

Haber Merkezi

Google'ın yeni orta seviye telefonu Pixel 9a, teknoloji dünyasının gündeminde. Daha önce ABD fiyatlandırması ve çıkış tarihi sızdırılan telefonun şimdi de Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

Sızıntılara göre, Pixel 9a'nın Avrupa'da 19 Mart'ta ön siparişle, 26 Mart'ta ise mağazalarda satışa sunulacağı belirtiliyor.

128 GB versiyonunun fiyatı korunurken, 256 GB versiyonunda önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Bu durum, Pixel 9a alacak kullanıcıları düşündürüyor.

PİKSEL 9A'NIN AVRUPA FİYATI VE RENK SEÇENEKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre, Pixel 9a'nın 128 GB versiyonu, önceki modellerle aynı fiyat etiketine sahip olacak: 499 dolar.

Ancak, 256 GB versiyonu için fiyat artışı bekleniyor. Avrupa'da 599 dolar olarak belirlenen fiyat, ABD'deki gibi burada da 256 GB için daha fazla ödeme yapılması anlamına geliyor.

Telefonun Avrupa'da Obsidian, Porcelain, Iris ve Peony olmak üzere dört renkte satışa sunulacağı belirtiliyor.

PİKSEL 9A'NIN RAKİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Pixel 9a, orta sınıf telefon pazarında güçlü rakiplerle karşı karşıya. Henüz duyurulmamış Galaxy A56 ve iPhone SE 4, Pixel 9a'nın en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

iPhone SE 4'ün beklenenden daha erken gelebileceği ve A18 Bionic çip, Apple Intelligence gibi özelliklerle donatılacağı söyleniyor.

Galaxy A56'nın da yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Exynos 1580 işlemci, 120Hz ekran yenileme hızı, üçlü kamera sistemi ve 5.000mAh batarya gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

Pixel 9a'nın ise Tensor G4 çipi, 8 GB RAM ve 5.100mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Ana kameranın 48 MP'ye yükseltildiği de gelen bilgiler arasında.

Tüm bu özellikler, Pixel 9a'nın rakipleriyle rekabet edebilecek bir telefon olduğunu gösteriyor. Ancak, 256 GB versiyonunun fiyatı, kullanıcıların tercihlerini etkileyebilir.