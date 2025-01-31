Google Pixel 9a yakında çıkış yapacak: İşte özellikleri

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Google'ın merakla beklenen uygun fiyatlı telefonu Pixel 9a için çıkış tarihi belli oldu.

Android Headlines'ın haberine göre, Pixel 9a 19 Mart'ta ön siparişe açılacak ve 26 Mart'ta ilk kullanıcılarına teslim edilmeye başlanacak.

Pixel 9a'nın mart ayında çıkması, Google'ın geleneksel çıkış takviminden daha erken bir tarih.

Pixel 8a ve Pixel 7a Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Google, bu yıl Pixel 9a'yı daha erken çıkararak farklı bir strateji izliyor.

YENİ TASARIM VE ÖZELLİKLER

Pixel 9a, yeni bir tasarım ve gelişmiş özelliklerle gelecek. 6.3 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Tensor G4 işlemci, 8 GB RAM, 48MP ana kamera ve 5.100 mAh batarya gibi önemli yenilikler sunacak.

FİYAT

Pixel 9a'nın 128 GB'lık versiyonunun 499 dolardan satışa sunulması bekleniyor. 256 GB'lık versiyonun ise 599 dolara mal olabileceği söyleniyor.

Pixel 9a'nın mart ayında çıkması, üst seviye Pixel 10 ailesinin daha erken tanıtılabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Ancak, Pixel 10 serisi hakkında henüz çok az bilgi olduğu için bu iddialar güçlü değil.