Google Pixel 9a'nın neden ertelendiği belli oldu: Aşırı ısınma

Haber Merkezi

Google, merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Pixel 9a'yı, piyasaya sürmeye hazırlanırken beklenmedik bir sorunla karşılaştı.

Normalde 19 Mart'ta tanıtılması ve aynı gün ön siparişe açılması planlanan Pixel 9a'nın, lansmanı nisan ayına ertelendi.

Google, ertelemenin sebebini "az sayıda Pixel 9a cihazını etkileyen bir bileşen kalitesi sorunu" olarak açıklasa da ortaya atılan iddialar, durumun daha ciddi olduğunu gösteriyor.

AŞIRI ISINMA SORUNU PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR

"Tech Auntyji" adlı bir sızıntıcının sosyal medyada yaptığı paylaşım, Pixel 9a'nın aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu iddia ediyor.

Sızıntıcıya göre, telefon özellikle kamera bölgesinde aşırı ısınıyor ve bu durum performans düşüşüne neden oluyor. Hatta iddiaya göre, bazı inceleme birimleri bu sorun nedeniyle geri çağrıldı.

Tech YouTube içerik oluşturucusu Sahil Karoul tarafından yayınlanan bir video, Pixel 9a'nın performansının, aşırı ısınma nedeniyle yüzde 61'e kadar düştüğünü gösteriyor. Bu video, sızıntı kaynağının iddialarını destekler nitelikte.

GOOGLE'DAN YAZILIM GÜNCELLEMESİ BEKLENİYOR

Sızıntıcı, Google'ın sorunu bir yazılım güncellemesiyle çözmeyi planladığını ve telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Ancak Google'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.