Google Pixel kullanıcıları ekran sorunlarından şikayetçi

Haber Merkezi

Google, kısa süre önce yapay zeka destekli dolandırıcılık koruması içeren Pixel Özellik Güncellemesi'ni yayınladı.

Ancak bu güncelleme, bazı hataları düzeltmek yerine yeni sorunları da beraberinde getirdi. Özellikle Pixel kullanıcıları, ekranlarında yaşanan parlaklık değişimleri ve titremelerden şikayetçi.

Reddit'te açılan başlıklarda, birçok kullanıcının aynı sorunları yaşadığı ve güncelleme öncesinde bu tür sorunlarla karşılaşmadığı belirtiliyor.

Bu durum, güncellemenin Pixel cihazlarda ekran sorunlarına neden olduğu şüphesini güçlendiriyor.

KULLANICILAR ÇÖZÜM İÇİN AYAR DEĞİŞİKLİĞİNE BAŞVURUYOR

Pixel kullanıcıları, ekran titremesi sorununa geçici bir çözüm bulmak için "Smooth Display" ayarını kapatıyor. Ancak bu durum, ekranın 120 Hz yenileme hızını 60 Hz'e düşürerek daha akıcı bir deneyim sunmasını engelliyor.

Kullanıcılar, yüksek yenileme hızına alıştıktan sonra 60 Hz'e dönmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Google bu hatayı düzeltene kadar, kullanıcılar ya titreyen bir ekranla video izlemek ya da daha düşük yenileme hızına razı olmak zorunda kalacak.

GOOGLE'DAN ACİL GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Pixel kullanıcıları, Google'ın bu sorunları gidermek için acil bir güncelleme yayınlamasını umuyor.