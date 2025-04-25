Google Pixel kullanıcıları nisan güncellemesini yükledikten sonra büyük sorunlar yaşıyor

Haber Merkezi

Google'ın Pixel akıllı telefonları için yayınladığı yazılım güncellemeleri bazen beklenmedik sorunlara yol açabiliyor.

Bu ayın başlarında dağıtılan Nisan 2025 Pixel güncellemesi sonrasında, bazı kullanıcılar telefonlarındaki bildirim akışında ciddi aksaklıklar yaşamaya başladı.

Gelen raporlara göre, bildirimler ya saatler sonra ulaşıyor ya da hiç görünmüyor.

Bu durum, Pixel kullanıcılarının mart ayındaki Özellik Sürümü güncellemesi sonrasında yaşadıkları bir başka garip sorunu akıllara getiriyor.

Mart Pixel güncellemesi sonrasında bazı kullanıcıların alarmlarının kendiliğinden kapandığı ve bu nedenle işe, randevulara veya okula geç kaldıkları bildirilmişti.

İlginç bir şekilde, mart güncellemesi bazı Pixel Watch saatlerinde de bildirim gecikmelerine neden olmuştu; şimdi ise benzer bir sorun nisan Pixel güncellemesi ile telefon kullanıcılarını etkiliyor.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Kullanıcılar, yaşadıkları hayal kırıklıklarını ve sorunları paylaşmak için Reddit gibi sosyal medya platformlarına yöneldi.

Bir Pixel kullanıcısı, "Nisan güncellemesinden beri görev bildirimlerim hiç çalışmıyor ve diğer bildirimler ya büyük gecikmeyle geliyor ya da hiç gelmiyor." diyerek durumu özetledi. Bu paylaşıma gelen yanıtların çoğu, sorunu yaşayan başka kullanıcıların da olduğunu doğruladı.

Kullanıcılar sorunu çözmek için telefonu yeniden başlatma, uygulamalar için sınırsız arka plan kullanımını etkinleştirme, uygulamaları kaldırıp yeniden yükleme gibi çeşitli yöntemler deneseler de başarılı olamadıklarını bildiriyorlar.