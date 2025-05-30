Google Play Store'un yeni yapay zeka özelliği, tüm sorularınızı yanıtlıyor

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Google, Play Store için yapay zeka destekli "Bu uygulama hakkında Play'e soru sor" isimli yeni bir özelliği yaygın olarak kullanıma sunmaya başladı.

Bu işlev, kullanıcıların herhangi bir uygulama hakkında doğrudan mağaza içinden özel sorular sormasına ve anında yanıt almasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar artık uygulamalar hakkında merak ettiklerini, Yükle düğmesinin hemen altında yer alan metin kutusuna yazarak öğrenebilecekler.

Bu özellik, bir uygulamayı nasıl kullanacağınız gibi genel sorulardan, "Call of Duty'de bir hileciyi nasıl bildiririm?" gibi daha spesifik sorgulara kadar geniş bir yelpazede yardımcı olmayı amaçlıyor.

Böylece kullanıcıların cevap aramak için çevrimiçi platformlarda zaman kaybetmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR

Kullanıcılar, Google Play Store'da kendi sorularını yazabilmenin yanı sıra, sıkça sorulan yaygın sorguları içeren önerilen sorulara da dokunarak Gemini'den anında yanıt alabilecekler.

Yapay zeka, uygulama kullanım ipuçları veya özellik açıklamaları gibi faydalı bilgiler sunabiliyor.

Bu araç, özellikle bir uygulamaya aşina olmayan kullanıcılar için oldukça yararlı bir rehber niteliği taşıyor. Yanıtlar doğrudan mağaza içinde sunulduğu için pratik bir kullanım sunuyor.

MEVCUT DURUM VE SINIRLAMALAR

"Bu uygulama hakkında Play'e soru sor" özelliği, Google Play Store'un 46.1.39-31 sürümünde görünmeye başladı, ancak henüz tüm uygulamalar için aktif değil.

Google'ın kendi uygulamalarından bazıları da dahil olmak üzere birçok uygulamada bu özellik şimdilik bulunmuyor.