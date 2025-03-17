Google, popüler bir ürünü daha resmen sonlandırıyor: Elveda Google Asistan

Haber Merkezi

Google, 2016 yılında kullanıma sunduğu Google Asistan'ı sonlandırma kararı aldı. Şirket, kullanıcıların daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim arayışında olduğunu belirterek Gemini yapay zekasını yeni nesil asistan olarak konumlandırıyor.

GEMINI AI: YENİ NESİL ASİSTAN DENEYİMİ

Gemini AI, gelişmiş dil anlama ve muhakeme yetenekleriyle dikkat çekiyor. Google, Gemini'nin kullanıcılara daha bağlamsal ve kişisel bir deneyim sunacağını vurguluyor.

Gemini, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara özel çözümler sunmayı hedefliyor.

Google, milyonlarca kullanıcının Google Asistan'dan Gemini'ye geçiş yaptığını ve olumlu geri bildirimler aldığını belirtiyor.

Şirket, bu nedenle daha fazla kullanıcının Gemini deneyimini yaşamasını istiyor. Google, önümüzdeki aylarda daha fazla cihazı Gemini'ye yükseltecek ve yıl sonuna kadar Google Asistan desteğini sonlandıracak.

Gemini AI çalıştırmak için cihazların en az 2 GB RAM'e ve Android 10 veya üzeri işletim sistemine sahip olması gerekiyor.

Daha düşük özelliklere sahip cihazlar Google Asistan'ı kullanmaya devam edebilecek. Google, Gemini'yi tabletler, arabalar ve saatler gibi diğer cihazlara da entegre etmeyi planlıyor. Ayrıca, Gemini destekli deneyimler ev cihazlarına da gelecek.

Google, Gemini uygulamasını sürekli geliştirerek kullanıcılara sorunsuz bir geçiş süreci sunmayı hedefliyor. Şirket, Google Asistan'da sevilen özellikleri Gemini'ye entegre ederek kullanıcıların yeni asistana kolayca adapte olmasını amaçlıyor.