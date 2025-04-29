Google, popüler bir uygulamanın daha fişini çekiyor

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"Google Mezarlığı" olarak adlandırılan, sonlandırılan hizmetler listesine katılma sırası, bağımsız Google Play Oyunlar uygulamasında olabilir.

Uygulama kodlarında keşfedilen ipuçlarına göre Google, Google Play Oyunlar'ın temel özelliklerini kademeli olarak doğrudan ana Google Play Store uygulamasına taşıyor.

Bu durum, ani bir karardan ziyade planlı bir geçişe işaret ediyor ve aslında düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir adım.

Zaten bir süredir oyun başarılarınızı doğrudan Google Play Store üzerinden takip edebildiğinizi fark etmiş olabilirsiniz; bu, entegrasyonun ilk adımlarından biriydi.

Ancak Android uzmanı @AssembleDebug'un bulgularına göre Google burada durmuyor ve yakında oyun deneyiminizin temel yönlerini de doğrudan Google Play Store'dan yönetebileceksiniz.

GOOGLE PLAY STORE'A TAŞINAN ÖZELLİKLER

Yakında Google Play Store üzerinden oyuncu profilinizi (oyuncu etiketiniz veya avatarınız gibi) ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan düzenleyebileceğiniz belirtiliyor. Ayrıca, arkadaşlarınızın oyun aktivitelerini ve takip ettiğiniz diğer oyuncuları da yine Google Play Store üzerinden merkezi olarak takip edebileceksiniz.

Bu spekülasyonları güçlendiren bir diğer etken ise, bağımsız Google Play Oyunlar uygulamasının uzun süredir büyük bir görsel veya işlevsel yenilik almamış olması.

Görünüşe göre Google, Google Play Store'u sadece oyunları indirdiğiniz bir yer değil, aynı zamanda oyun kimliğinizi, başarılarınızı ve sosyal bağlantılarınızı yönettiğiniz merkezi bir uygulama haline getirmeye odaklanıyor.