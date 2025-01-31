Google, Samsung'un en iyi yeni yapay zeka özelliğini Pixel modellerine getiriyor

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Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte "Talk Live" adlı yeni bir yapay zeka özelliğini tanıtmıştı.

Google, bu özelliği kendi Pixel 9 ve Galaxy S24 telefonlarına da getirerek Samsung'a karşılık verdi.

TALK LIVE NEDİR

Talk Live, Google'ın Gemini yapay zeka platformunun bir parçası. Kullanıcıların ekrandaki herhangi bir içerikle (metin, resim, video, belge) anında etkileşim kurmasını sağlıyor.

Talk Live, bilgileri kopyalayıp yapıştırma veya uygulamalar arasında geçiş yapma gibi zahmetli işlemleri ortadan kaldırarak yapay zeka ile etkileşimi daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

Pixel 9 kullanıcıları, Talk Live özelliğini şimdiden kullanabiliyor. Galaxy S24 kullanıcıları için ise kademeli olarak yayınlanıyor.

Kullanıcılar, Talk Live'ın nasıl çalışacağını özelleştirebiliyor. Varsayılan olarak resimler, videolar ve dosyalar otomatik olarak Gemini'ye gönderiliyor. İsteğe bağlı olarak bu özellik kapatılabiliyor.