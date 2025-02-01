Google, Telefon uygulamasını daha kullanışlı hale getirecek

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Google, Android ve Pixel telefonlarındaki Telefon uygulamasını daha kullanışlı hale getiren yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Bu güncelleme, kullanıcıların arama geçmişlerine daha kolay erişmelerini sağlayacak.

YENİ SEKMELER GELİYOR

Google, Telefon uygulamasına yeni sekmeler ekliyor. Bu sekmeler sayesinde, kullanıcılar arama geçmişlerini Tümü, Cevapsız, Kişiler, Spam Olmayan ve Spam gibi kategorilere göre filtreleyebilecekler.

İOS İLE BENZERLİK

Bu özellik, iOS'taki Telefon uygulamasında bulunan arama geçmişi filtreleme özelliğine benziyor.

Yeni sekmeler, şu anda Google Telefon uygulamasının beta sürümünde test ediliyor. Güncellemenin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz belli değil.

Google, bu güncellemeyle Android ve Pixel telefonlardaki arama deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Yeni sekmeler, kullanıcıların arama geçmişlerine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişmelerini sağlayacak.