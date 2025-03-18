Google, ünlü güvenlik şirketini 33 milyar dolara satın almak istiyor

Haber Merkezi

Alphabet, bulut güvenliği şirketi Wiz'i 33 milyar dolara satın almak için yeniden masaya oturdu.

Geçtiğimiz yaz yapılan ancak sonuçlanmayan görüşmelerin ardından taraflar yeniden bir araya geldi. Anlaşmanın yakında duyurulması bekleniyor.

GOOGLE'IN BULUT PAZARINDAKİ HEDEFİ

Bu dev satın alma, Google'ın bulut bilişim pazarındaki iddiasını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Google, bu hamleyle pazarın liderleri Microsoft ve Amazon ile arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

Google Cloud, son dönemde kârlı bir hale gelse de, büyüme hızı yavaşlamıştı. Bu satın alma, Google Cloud'a önemli bir ivme kazandırabilir.

DÜZENLEYİCİ ENGELİ AŞILACAK MI

Anlaşmanın önünde bazı engeller bulunuyor. Özellikle düzenleyici kurumların incelemesi, sürecin uzamasına neden olabilir.

Wiz, geçtiğimiz yaz Alphabet'in 23 milyar dolarlık teklifini, düzenleyici engeller ve bağımsız kalma hedefiyle reddetmişti.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin daha olumlu bir ortam sunması bekleniyor.

Yine de Alphabet, tekelcilik suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için, bu satın alma dikkatli bir şekilde incelenecek.

WIZ'İN BAŞARISI VE YATIRIMCILARI

İsrailli girişimciler tarafından kurulan ve New York merkezli Wiz, bulut güvenliği alanında hızlı bir büyüme kaydetti.

Şirketin yatırımcıları arasında Sequoia Capital, Index Ventures, Insight Partners ve Cyberstarts gibi önemli fonlar bulunuyor. Geçen yıl yapılan bir yatırım turunda Wiz, 12 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.